Узбекистан получил статус наблюдателя при ЕАЭС

CentralAsia (UZ) - Узбекистану и Кубе предоставили статус наблюдателей при Евразийском экономическом союзе. С таким предложением во время заседания организации выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает РИА Новости.

"Я предлагаю принять положительное решение о предоставлении Кубе и Узбекистану статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Если вы согласны, то мы примем такое решение сейчас же. Вижу, возражений нет ", — сказал глава республики.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, в свою очередь, отметил, что Ташкент придает "важное значение развитию тесного и многопланового сотрудничества с ЕАЭС". "Важно использовать потенциал наших стран, совместно устранять барьеры и препятствия в торговых отношениях. Взаимно формировать новые рынки", — добавил он.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участники — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, среди наблюдателей — Молдавия. В этом году в органах союза председательствует Белоруссия.