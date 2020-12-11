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  11 декабря 2020
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Мирзиёев на саммите ЕАЭС рассказал об интересах Узбекистана в ЕАЭС

CentralAsia (UZ) -  11 декабря президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.

В мероприятии, прошедшем под председательством президента Беларуси Александра Лукашенко, также участвовали первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент России Владимир Путин, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, исполняющий обязанности президента Кыргызской Республики Талант Мамытов и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян.

Во встрече участвовали президент Молдовы Игорь Додон в качестве главы государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), а также приглашенный президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.

В соответствии с повесткой дня саммита рассмотрен вопрос предоставления Республике Узбекистан статуса наблюдателя при ЕАЭС, а также обсуждены актуальные аспекты дальнейшего развития многопланового сотрудничества в рамках этого объединения.

В своем выступлении президент Шавкат Мирзиёев отметил, что страны ЕАЭС являются, прежде всего, основными, естественными торговыми партнерами Узбекистана.

Помимо этого, экономики стран во многом дополняют друг друга, о чем свидетельствуют налаженная эффективная кооперация и более тысячи новых совместных предприятий в разных отраслях экономики.

Транспортные коммуникации и инфраструктура Узбекистана и стран ЕАЭС глубоко интегрированы и тесно взаимосвязаны.

Кроме того, сегодня взаимовыгодные отношения в рамках обширного Евразийского региона характеризуются высокой мобильностью трудовых ресурсов.

Шавкат Мирзиёев призвал в полном объеме использовать огромный потенциал экономик стран, совместно устранять барьеры и препятствия в торговых отношениях, взаимно формировать новые рынки.

Отмечена заинтересованность в углублении промышленной кооперации, а также формировании устойчивых цепочек создания добавленной стоимости на основе передового опыта и инновационных подходов.

В завершение своего выступления глава государства подчеркнул, что развитие такого партнерства должно отвечать национальным интересам стран, основываться на принципах равноправия, взаимной выгоды и учета интересов друг друга.

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