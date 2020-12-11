[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Туркменистане разработали новый стандарт вывешивания портрета президента Бердымухамедова

CentralAsia (TM) -  Разработан новый стандарт вывешивания портрета президента Гурбангулы Бердымухамедова в кабинетах руководителей всех рангов, сообщают «Хроники Туркменистана».

Фоном должен служить красный ковер с добавлением нитей из белой шерсти, с ахалским орнаментом и размером не менее 2,20 х 1,5 метра. На середину ковра помещается рамка из металла или гипса, выкрашенная в золотистый цвет. В нее вставляется портрет президента на фоне красного туркменского ковра.

До конца года всем руководителям в регионах страны, начиная с хякимов велаятов и заканчивая руководителями сельскохозяйственных объединений, приказали приобрести и установить ковры и портреты в соответствии с новыми требованиями.

Во время онлайн-конференций руководители должны выступать на этом фоне.

print
  • Состоялось виртуальное заседание исполнительного комитета PARIS21 с участием Монголии
  • Команда Узбекистана выиграла в групповом многоборье на международном турнире по художественной гимнастике
  • Внедрение защитных масок в Германии снизило число новых случаев COVID-19 примерно на 75% через 20 дней


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com