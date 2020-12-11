Узбекистан и Индия намерены довести объем товарооборота до $1 млрд

CentralAsia (UZ) - 11 декабря президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба главы государства.

В повестку дня саммита были включены вопросы дальнейшего углубления политического диалога, расширения двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, финансово-технической, образовательной, культурно-гуманитарной и других сферах. Состоялся также обмен мнениями по ситуации в мире и перспективам регионального взаимодействия.

В ходе переговоров лидеры выступили за продолжение доверительного и системного диалога в политической сфере, включая регулярное проведение консультаций и принятие среднесрочной программы сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Предложено активизировать взаимодействие по межпарламентской линии.

В качестве ориентира в торгово-экономической сфере поставлена задача в ближайшие годы достичь объема товарооборота в 1 миллиард долларов.

Достигнута договоренность о совместной работе по формированию благоприятных условий для роста взаимной торговли, устранению технических барьеров и ограничений на этом пути.

Важное внимание уделено формированию эффективных транспортных коридоров и логистической инфраструктуры, возобновлению авиасообщения.

В гуманитарной сфере стороны будут поддерживать совместные программы в области образования и подготовки кадров, кинематографии, развития обменов между молодежными организациями, изучения национальной культуры и языка, реставрации объектов исторического наследия.

В завершение встречи Шавкат Мирзиёев вновь подтвердил приглашение премьер-министру Нарендре Моди посетить Узбекистан с официальным визитом в следующем году.

Кроме того, в рамках встречи подписан целый ряд двусторонних документов в области экономики, инноваций, финансово-технического содействия, таможенного дела и технического регулирования торговли, подготовки кадров и проведения совместных научных исследований.