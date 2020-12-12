В США объявили о начале вакцинации «менее чем через 24 часа»

CentralAsia (CA) -

Трамп объявил о начале вакцинации в США «менее чем через 24 часа»

Дональд Трамп

Дональд Трамп (Фото: Alex Brandon / AP)



Президент США Дональд Трамп объявил о начале вакцинации населения США от коронавируса COVID-19. Об этом глава государства сказал в видеообращении, опубликованном в его Twitter.



«Ввод первой вакцины произойдет менее чем через 24 часа», — сказал он.



Примерно за час до выступления Трампа стало известно о том, что Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США одобрило регистрацию вакцины, которую совместно разработали американская компания Pfizer и немецкая BioNTech.



«Я рад сообщить, FDA одобрило вакцину Pfizer. В партнерстве с FedEx и UPS (почтовые компании. — РБК) мы уже начали поставки вакцины во все штаты и по всем адресам в стране», — сообщил Трамп.



По его словам, в этот день США добились «медицинского чуда», создав безопасную и эффективную вакцину всего за девять месяцев. «Это одно из величайших научных достижений в истории», — добавил он.



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https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5fd437539a7947710caea4bd?from=from_main_1

Президент США Дональд Трамп объявил о начале вакцинации населения США от коронавируса COVID-19. Об этом глава государства сказал в видеообращении, опубликованном в его Twitter.

«Ввод первой вакцины произойдет менее чем через 24 часа», — сказал он.

Примерно за час до выступления Трампа стало известно о том, что Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США одобрило регистрацию вакцины, которую совместно разработали американская компания Pfizer и немецкая BioNTech.

«Я рад сообщить, FDA одобрило вакцину Pfizer. В партнерстве с FedEx и UPS (почтовые компании. — РБК) мы уже начали поставки вакцины во все штаты и по всем адресам в стране», — сообщил Трамп.

По его словам, в этот день США добились «медицинского чуда», создав безопасную и эффективную вакцину всего за девять месяцев. «Это одно из величайших научных достижений в истории», — добавил он.