Смертность от COVID-19 по всему миру выросла на 60%, - ВОЗ

CentralAsia (CA) - За последние полтора месяца уровень смертности от коронавируса COVID-19 вырос на 60% по всему миру. Об этом заявила глава подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове, передает РБК.



«В то время как мы видим во многих странах Европы снижение количества заражений, по всему миру растет процент смертности. За последние шесть недель рост был на 60%», — сказала она.

По ее словам, эти цифры неравномерно распределены в мире. Она уточнила, что за указанный период на территории Европы смертность выросла почти на 100%.