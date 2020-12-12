В Монголии за сутки коронавирус выявлен только у одного человека

CentralAsia (MNG) -
За прошедшие сутки в Монголии проведено 17 529 ПЦР тестов и выявлен только один новый случай заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 12 декабря, на пресс-конференции заявила начальник отдела надзора и исследований Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний А. Амбасэлмаа.
Согласно последним данным ведомства, по состоянию на сегодняшний день общее число зараженных коронавирусом в Монголии составляет 906 человек, из них 384 пациента полностью выздоровели и 513 стационарно лечатся.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения