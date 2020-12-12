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  12 декабря 2020
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В мире число заразившихся коронавирусом превысило 70 млн человек

CentralAsia (CA) -  Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 по всему миру превысило отметку 70 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

На момент публикации на планете выявили 70 144 315 случаев заражения коронавирусом. Число жертв COVID-19 приближается к отметке 1,6 млн человек.

Лидером по числу заболевших считаются США, на которые приходится почти 1/5 от всех случаев заражения в мире (15,7 млн). На втором месте находится Индия (9,8 млн), на третьем — Бразилия (6,7 млн). Четвертую строчку занимает Россия (2,5 млн). Первую пятерку замыкает Франция (2,4 млн).

По показателю смертности от коронавируса первое место также занимают США: там из-за инфекции скончались 294 тыс. человек. Следом идут Бразилия (179,7 тыс.), Индия (142 тыс.), Мексика (112 тыс.), Великобритания (63,6 тыс.), Италия (63,3 тыс.) и Франция (57,6 тыс.).

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