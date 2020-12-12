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  12 декабря 2020
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За сутки в Узбекистане выявили 147 новых случаев коронавируса. Всего 74811

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 11 декабря количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 74811 (+147).

По данным Минздрава, случаи новых заболеваний выявлены в 5 регионах страны, при этом из 147 заражений 110 только в городе Ташкенте.

За сутки скончался 1 пациент с коронавирусом, в результате чего общее число летальных исходов составило 612.

Выздоровели всего 72084 (+163) человек, показатель выздоровления составил 97%.

Из 2115 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 180 находятся в тяжёлом состоянии, а 34 - в критическом.

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