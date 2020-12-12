Число случаев коронавируса в Таджикистане достигло 12 630

- Таджикистан, общество
- 12:20, 12 декабря 2020
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CentralAsia (TJ) - На вечер 11 декабря число инфицированных коронавирусом в Таджикистане достигло 12 тыс. 630 человек, сообщает Минздрав страны.
За сутки 11 декабря выявлено 42 новых случая заражения коронавирусом.
Число скончавшихся от COVID-19 не изменилось – их 88 человек с начала пандемии.
Общее число выздоровевших - 12 тыс. 52 человека.
С целью нераспространения коронавируса, границы со странами все еще закрыты.
Коронавирус в Таджикистане
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