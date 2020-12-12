Число случаев коронавируса в Таджикистане достигло 12 630

CentralAsia (TJ) - На вечер 11 декабря число инфицированных коронавирусом в Таджикистане достигло 12 тыс. 630 человек, сообщает Минздрав страны.

За сутки 11 декабря выявлено 42 новых случая заражения коронавирусом.

Число скончавшихся от COVID-19 не изменилось – их 88 человек с начала пандемии.

Общее число выздоровевших - 12 тыс. 52 человека.

С целью нераспространения коронавируса, границы со странами все еще закрыты.

Коронавирус в Таджикистане

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