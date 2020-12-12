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  12 декабря 2020
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Швейцария ввела санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
// БЕЛТА

CentralAsia (CA) -  Швейцария ввела санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, а также еще 14 белорусов. Об этом сообщается на сайте правительства Швейцарии.

«Санкции соответствуют решениям, принятым ЕС 6 ноября 2020 года. 15 человек, <...> предположительно несут ответственность за применение насилия и произвольные аресты после оспариваемых выборов в Белоруссии», — говорится в сообщении.

Помимо Лукашенко, Берн ввел санкции в отношении его сына Виктора, главы президентской администрации Игоря Сергиенко, главы КГБ Ивана Тертеля, пресс-секретаря президента Натальи Эйсмонт, командующего группой «Альфа» Сергея Зубкова, председателя Конституционного суда Петра Миклашевича, а также других силовиков.

Власти Швейцарии приняли решение заморозить их счета, если таковые будут найдены, а также наложили запрет на въезд в страну.

Помимо этого, правительство Швейцарии отразило в своем постановлении эмбарго на поставку в Белоруссию военных материалов, которые «могут быть использованы для репрессий в отношении гражданского общества и оппозиционных групп в Белоруссии». Евросоюз ввел такое эмбарго еще в 2011 году, и Швейцария, которая не входит в ЕС, до этого момента в значительной степени действовала аналогичным образом, опираясь на свое законодательство о контроле за торговлей военными материалами. С 9 августа в Белоруссии проходят массовые протесты против фальсификаций на выборах, победу на которых, по данным ЦИК, одержал Лукашенко. Его главную соперницу на выборах Светлану Тихановскую, набравшую 10% голосов, поддерживают правительства европейских государств.

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