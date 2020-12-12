В Москве от инсульта умер Валентин Гафт

CentralAsia (CA) - Народный артист России Валентин Гафт умер на 86-м году жизни, сообщил московский театр «Современник».

«У него был инсульт», — сказала супруга артиста Ольга Остроумова.

Гафта похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 15 декабря, сообщили СМИ.

Прощание и похороны пройдут 15 декабря.

Валентин Гафт родился в Москве 2 сентября 1935 года. В 1957 году он окончил Школу-студию МХАТ, после чего работал в Московском драматическом театре, Театре имени Моссовета, Ленкоме и Театре Сатиры. С 1969 года актер стал выступать в театре «Современник». Среди наиболее известных ролей Гафта в «Современнике» — Петр Адуев в «Обыкновенной истории», Вершинин из «Трех сестер» и городничий в «Ревизоре». В 2001 году Гафт дебютировал в театре в качестве режиссера, подготовив новую редакцию спектакля «Балалайкин и Ко».

Летом прошлого года Гафт перенес инсульт. Сын Ольги Остроумовой и пасынок Гафта, театральный режиссер Михаил Левитин сообщал, что восстановление артиста идет очень медленно. Позднее Левитин охарактеризовал состояние Гафта как тяжелое, но стабильное.