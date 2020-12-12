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  12 декабря 2020
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В семье, потерявшей пятерых дочерей в результате пожара в Нур-Султане, родился сын

CentralAsia (KZ) -  В семье, потерявшей пятерых дочерей в результате пожара в Нур-Султане, родился сын, передает Liter.kz.

О радостной новости сообщил блогер Танирберген Бердонгаров. Он рассказал, что мама погибших девочек Жанымкуль, будучи беременной, просила не говорить об этом.

«Поздравляю многострадальную семью Ситер, потерявших при пожаре всех детей. Сегодня в их дом пришла радость — родился сын. Поздравляем и всем народом молимся о благоволении Создателя к вашему сыну. Пусть будет достойным наследником всей вашей огромной родительской любви к дочерям, в память о его сестренках. Пусть эта любовь убережет его от всех невзгод», — написал он на своей странице в Instagram.

Трагедия произошла 4 февраля 2019 года. В ту ночь дети были дома одни, а родители на работе. На месте пожара во времянке в жилом массиве Коктал-1 спасатели обнаружили тела пятерых девочек 2006-го, 2008-го, 2013-го, 2015-го и 2018-го годов рождения.

В качестве предполагаемой причины пожара в МВД Казахстана назвали нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

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