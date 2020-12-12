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  12 декабря 2020
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В Москве мужчина с 5-летним ребёнком выбросился из окна

CentralAsia (CA) -  Тела мужчины и пятилетнего ребенка найдены около одного из домов на Проспекте Мира в Москве. Об этом сообщила ТАСС в субботу старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"Утром 12 декабря вблизи жилого дома, расположенного по Проспекту Мира в Москве, обнаружены тела мужчины 1981 года рождения и малолетнего ребенка 2015 года рождения с травмами, характерными при падении с высоты", - сказала она.

На месте ЧП работают следователи. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего ребенка").

Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, причиной случившегося стало самоубийство.

По информации прокуратуры Москвы, мужчина погиб вместе со своей пятилетней дочерью. "На момент происшествия в квартире также находилась жена погибшего мужчины и ее несовершеннолетняя дочь. По предварительной информации, оба родителя не работали, семья испытывала материальные трудности", - сообщили в прокуратуре.

В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

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