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  12 декабря 2020
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Пандемия коронавируса закончится во втором квартале 2021 года, - датский энокомист

CentralAsia (CA) -  Пандемия коронавируса закончится во втором квартале 2021 года, а в течение года мировая экономика вернется в норму. Такой срок окончания пандемии предсказал РИА Новости директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен.

«Рынок уже смотрит дальше текущего роста числа заболеваний коронавирусом и делает ставки на то, что экономика вернется в норму в 2021 году», — сказал экономист. По его мнению, быстрее других восстановятся азиатские экономики, у которых «дела уже идут лучше».

Так, экономика Китая в первом квартале будет показывать темпы роста ВВП, близкие к 10 процентам. Далее последуют экономики Северной Европы, а США, Великобритания и Ближний Восток будут третьими.

Якобсен отметил, что это станет возможным благодаря прорыву в науке. Он заметил, что никто не мог предсказать, что лишь через девять месяцев после начала пандемии COVID-19 начнется производство вакцин, поскольку обычно на это уходит несколько лет.

При этом эксперт не исключил, что вирус может мутировать, но выразил уверенность, что если наука победит вирус, то и со всеми его девиациями тоже справится. «В 2020 году наука смогла в очередной раз доказать, что нужно доверять человеческим способностям изобретать что-то новое», — заключил он.

Ранее иммунолог Угур Шахин (Ugur Sahin), основатель компании BioNTech, разрабатывающей вакцину против коронавируса совместно с компанией Pfizer, заявил, что пандемия утихнет к началу следующей зимы. Победа над распространением SARS-CoV-2 станет возможной благодаря повсеместному применению вакцины, которая вдвое сократит число случаев передачи патогена.

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