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  12 декабря 2020
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Мексика одобрила вакцину Pfizer и BioNTech

CentralAsia (CA) -  Агентство по надзору за здоровьем Cofepris в Мексике выдало разрешение на использование вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech в экстренном порядке, сообщил заместитель министра здравоохранения Уго Лопес-Гателль.

Ранее аналогичный порядок использования вакцины разрешили власти Великобритании, Бахрейна, Канады и США, передает Кommersant.

«Агентство по регулированию здравоохранения Сofepris предоставило разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях вакцины Pfizer BioNTech против вируса SARS-CoV-2 для предотвращения COVID-19»,— сообщил замминистра здравоохранения Мексики.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в Мексике с начала пандемии COVID-19 заболели 1,2 млн человек. Умерли 112 тыс. пациентов с коронавирусом, вылечились 904 тыс.

Ранее 12 декабря Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило вакцину от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech. Вакцинация в стране начнется менее чем через сутки.

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