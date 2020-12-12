Мексика одобрила вакцину Pfizer и BioNTech

CentralAsia (CA) - Агентство по надзору за здоровьем Cofepris в Мексике выдало разрешение на использование вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech в экстренном порядке, сообщил заместитель министра здравоохранения Уго Лопес-Гателль.

Ранее аналогичный порядок использования вакцины разрешили власти Великобритании, Бахрейна, Канады и США, передает Кommersant.

«Агентство по регулированию здравоохранения Сofepris предоставило разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях вакцины Pfizer BioNTech против вируса SARS-CoV-2 для предотвращения COVID-19»,— сообщил замминистра здравоохранения Мексики.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в Мексике с начала пандемии COVID-19 заболели 1,2 млн человек. Умерли 112 тыс. пациентов с коронавирусом, вылечились 904 тыс.

Ранее 12 декабря Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило вакцину от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech. Вакцинация в стране начнется менее чем через сутки.