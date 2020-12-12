[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Ирландия названа самой щедрой в мире страной, - Forbes

CentralAsia (CA) -  Cамой щедрой страной в 2020 году по количеству пожертвований на душу населения стала Ирландия, об этом пишет Forbes.

В пятерку также попали США, Великобритания, Канада и Австралия. В течение года не все пожертвования были связаны с COVID-19. Поддержку получили также организации, которые борются за всеобщее равенство. Кроме того, американский продовольственный фонд провел самую успешную кампанию по сбору средств в 2020 году. Организация собрала более 44 миллионов долларов, чтобы накормить нуждающихся американцев.

Рекордсменом по количеству личных средств, переданных на борьбу с коронавирусом, назвали основателя Twitter Джек Дорси. Он уже отдал на эти цели миллиард долларов. Бизнесмен стал самым щедрым жертвователем как по абсолютной сумме, так и по доле от своего состояния.

Это значительно больше, чем траты остальных известных меценатов. Например, Билл и Мелинда Гейтс перевели на борьбу с COVID-19 только 100 миллионов долларов.

print
  • Глава МИД Таджикистана принял участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ
  • Ирландия названа самой щедрой в мире страной, - Forbes
  • За 11 месяцев более 70 сотрудников МВД Узбекистана признаны виновными в коррупции


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com