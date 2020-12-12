В США зафиксировали рекордные 231,7 тыс. случаев заражения коронавирусом

CentralAsia (CA) - В США за сутки выявили 231,7 тыс. заразившихся коронавирусом, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Это рекорд с начала пандемии.

Прошлый максимум в стране зарегистрировали 4 декабря. Тогда суточный прирост заразившихся составил 227,8 тыс. человек. Для сравнения: на весеннем пике за сутки выявляли 34,5 тыс. заразившихся, на летнем — 102 тыс. человек.

Всего с начала пандемии в США зарегистрировано 15,8 млн. инфицированных и 295,5 тыс. смертей от COVID-19. По обоим показателям они занимают первые места среди других стран.

По словам президента США Дональда Трампа, «менее чем через 24 часа» в стране начнется вакцинация от коронавируса. Об этом он заявил после того, как регулятор — Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США — одобрил использование вакцины от COVID-19, разработанной американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech.

По данным Bloomberg, США оформили предзаказ на 600 млн доз вакцины Pfizer. В этом году компания планировала поставить 100 млн доз препарата по всему миру, однако из-за проблем с поставками сырья была вынуждена сократить объем производства вдвое, до 50 млн доз.

В начале ноября Pfizer оценила эффективность своей вакцины в более чем 90%, а позже сообщила о повышении показателя до 95%. В ходе испытаний вакцины заразились 170 человек, из которых 162 получили плацебо.

Кроме Pfizer заявку на использование своей вакцины в США также подала американская компания Moderna. По ее данным, эффективность препарата при первичном анализе составила 94,1%, а при тяжелых случаях заболевания — 100%.