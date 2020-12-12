Армения обвинила Азербайджан в новых наступлениях на юге Нагорного Карабаха

// РИА Новости

CentralAsia (CA) - Азербайджанские военные возобновили наступление на юге Нагорного Карабаха. Об этом говорится в сообщении Минобороны Армении.

«12 декабря азербайджанская сторона возобновила наступательные действия в направлении населенных пунктов Старый Таглар — Хцаберд Республики Арцах», — заявили в ведомстве.

Накануне, 11 декабря, ряд азербайджанских СМИ, в частности Haqqin.az и Trend, сообщили о том, что армянские военные совершили вооруженную провокацию в населенном пункте Гадрут на юге Азербайджана. По их данным, в результате был ранен один военный.

В Минобороны Нагорного Карабаха заявили, что информация о вооруженной провокации со стороны армянских военных не соответствует действительности. По данным ведомства, попытку атаки вечером 11 декабря предприняла азербайджанская сторона. В результате перестрелки были ранены трое военных, сообщили в Минобороны Нагорного Карабаха.