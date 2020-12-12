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  12 декабря 2020
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Армения обвинила Азербайджан в новых наступлениях на юге Нагорного Карабаха
// РИА Новости

CentralAsia (CA) -  Азербайджанские военные возобновили наступление на юге Нагорного Карабаха. Об этом говорится в сообщении Минобороны Армении.

«12 декабря азербайджанская сторона возобновила наступательные действия в направлении населенных пунктов Старый Таглар — Хцаберд Республики Арцах», — заявили в ведомстве.

Накануне, 11 декабря, ряд азербайджанских СМИ, в частности Haqqin.az и Trend, сообщили о том, что армянские военные совершили вооруженную провокацию в населенном пункте Гадрут на юге Азербайджана. По их данным, в результате был ранен один военный.

В Минобороны Нагорного Карабаха заявили, что информация о вооруженной провокации со стороны армянских военных не соответствует действительности. По данным ведомства, попытку атаки вечером 11 декабря предприняла азербайджанская сторона. В результате перестрелки были ранены трое военных, сообщили в Минобороны Нагорного Карабаха.

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