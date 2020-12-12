Зубные пасты и ополаскиватели могут уничтожить коронавирус во рту на 99,9%, - учёные

CentralAsia (CA) - Ученые выяснили, что некоторые зубные пасты и ополаскиватели для рта могут уничтожить коронавирус во рту на 99,9%. В Центре им. Гамалеи предупредили, что эти средства нужно использовать для профилактики, а не для лечения COVID-19, передает РБК.

Зубные пасты, содержащие цинк или олово, могут нейтрализовать коронавирус на 99,9% за две минуты. К такому выводу пришли американские ученые, результаты их исследования опубликованы в медицинском журнале Британской стоматологической ассоциации British Dental Journal.

Кроме зубной пасты уничтожить коронавирус во рту смогли ополаскиватели для полости рта с хлоридом цетилпиридиния. Это антимикробный компонент широкого спектра, который также можно встретить в составе зубных паст, пастилок и спреев для горла.

Чтобы почти полностью уничтожить коронавирус во рту, ополаскивателям для рта с хлоридом цетилпиридиния понадобилось 30 секунд, говорится в публикации.

Исследования в сотрудничестве с научно-исследовательским институтом здравоохранения Медицинской школы Рутгерса в Нью-Джерси и региональными лабораториями биологической безопасности проводила компания Colgate.

«Свойства цетилпиридиния хлорида необходимо использовать не для лечения COVID-19, а для профилактики, так как вещество может уменьшать концентрацию коронавируса во рту», — отметил главный научный сотрудник Центра им. Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн, передает «Медвестник».

По его словам, цетилпиридиния хлорид растворяет липидную оболочку вируса SARS-CoV-2 и приводит к его уничтожению, поэтому «больной COVID-19 непременно должен пользоваться ополаскивателем для полости рта», в состав которого входит это вещество.