В Монголии коронавирус обнаружен у медсестры Центрального военного госпиталя

CentralAsia (MNG) - Коронавирус был обнаружен у медсестры, работающей в Центральном военном госпитале Улан-Батора.

За прошедшие сутки в Монголии проведено 14 987 ПЦР тестов и выявлен только один новый случай заражения коронавирусом. Заразившаяся работала медсестрой в Центральном военном госпитале. Об этом сегодня, 13 декабря, на пресс-конференции заявила начальник отдела надзора и исследований Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний А. Амбасэлмаа.

Согласно последним данным ведомства, по состоянию на сегодняшний день общее число зараженных коронавирусом в Монголии составляет 907 человек, из них 384 пациента полностью выздоровели и 514 лечатся стационарно.

Коронавирус в Монголии

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