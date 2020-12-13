В Казахстане 10 человек скончались от коронавируса и пневмонии

CentralAsia (KZ) - 10 человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки, передает Минздрав Казахстана.

Лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 14 060 человек, среди которых 1 049 детей. В стационарах находятся 4 057 пациентов, на амбулаторном уровне – 10 003 человека. 234 человека находятся в тяжелом состоянии, 29 – крайней степени тяжести, 44 - на аппаратах ИВЛ.

На 13 декабря за сутки зафиксированы 162 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 104 человека выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 43 935, летальных случаев - 464, выздоровевших - 31468.

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