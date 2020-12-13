В Узбекистане зарегистрировали 145 новых случаев коронавируса. Всего 74 956

- Узбекистан, общество
- 12:13, 13 декабря 2020
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CentralAsia (UZ) - По состоянию на 12 декабря количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 74 956 (+145).
По данным Минздрава, случаи новых заболеваний выявлены в 8 регионах страны.
Общее число выздоровевших пациентов составило 72 243 (+159), а показатель выздоровления 97%.
Из 2101 пациента, в настоящее время проходящих лечение в медицинских учреждениях, 177 находятся в тяжёлом состоянии и 33 - в критическом.