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  13 декабря 2020
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В Узбекистане зарегистрировали 145 новых случаев коронавируса. Всего 74 956

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 12 декабря количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 74 956 (+145).

По данным Минздрава, случаи новых заболеваний выявлены в 8 регионах страны.

Общее число выздоровевших пациентов составило 72 243 (+159), а показатель выздоровления 97%.

Из 2101 пациента, в настоящее время проходящих лечение в медицинских учреждениях, 177 находятся в тяжёлом состоянии и 33 - в критическом.

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