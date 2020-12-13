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  13 декабря 2020
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МИД Казахстана вручил России ноту из-за слов депутата Госдумы о «подаренных» территориях
Никонов
Никонов

CentralAsia (KZ) -  Временный поверенный в делах РФ Александр Комаров был приглашен в МИД Казахстана после заявления главы комитета по образованию и науке Госдумы Вячеслава Никонова относительно территории республики. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 12 декабря на сайте министерства.

Речь идет о словах Никонова, который в ходе телеэфира заявил, что территория Казахстана является «большим подарком со стороны России».

«Было отмечено, что участившиеся провокационные выпады некоторых российских политиков в отношении Казахстана наносят серьезный ущерб союзническим отношениям между нашими государствами», – говорится в сообщении ведомства.

МИД Казахстана потребовал от российской стороны адекватной оценки таких высказываний и принять меры по недопущению впредь таких заявлений от официальных лиц РФ.

В свою очередь Никонов заявил, что при определении границ Казахской ССР, которые впоследствии стали границами государства, интересы казахов были «в полной мере соблюдены» и подчеркнул, что в телеэфире он говорил именно об этом.

«Пользуюсь случаем, чтобы еще раз выразить самые теплые чувства в адрес братского народа Казахстана», – написал он в своем Telegram-канале.

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