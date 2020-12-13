Президент Туркменистана наградил медалями генсеков ООН

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов наградил нынешнего и бывшего генеральных секретарей ООН, сообщили местные СМИ.

Действующему генсеку Антониу Гутеррешу и бывшему главе организации, руководителю Института глобального зеленого роста Пан Ги Муну присуждены юбилейные медали «К 25-летию Нейтралитета Туркменистана».

Также были награждены посол России в Туркменистана Александр Блохин, российский космонавт и уроженец республики Олег Кононенко, бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев и экс-генсек ОБСЕ Лабмерто Заньер.

В указе Бердымухамедова отмечается, что награды присуждены за заслуги в укреплении независимости и правового статуса постоянного нейтралитета Туркменистана, «упрочении авторитета страны на мировой арене», а также по случаю 25-й годовщины нейтралитета.