В Британии власти посоветовали магазинам запастись едой и лекарствами

CentralAsia (CA) - В Великобритании супермаркеты по совету министров запасаются едой и лекарствами в ожидании выхода страны из ЕС «без сделки» (no-deal), сообщают СМИ.

Если договориться с ЕС не удастся, ожидается паника среди покупателей. Так, минздрав призвал поставщиков лекарств, медицинского оборудования и вакцин сделать запасы на шесть недель. Старший консультант одного из крупнейших супермаркетов сообщил: «Неделю назад состоялся разговор, в котором министры сказали: готовьтесь к no-deal».

По его словам, «в эти выходные послание транслируется такое – сделки не будет». Учитывая, как люди вели себя «при COVID», когда «скупали рулоны туалетной бумаги», власти страны и руководство магазинов понимают, что все «быстро может пойти не по плану». Проблем с мясом и фруктами не ждут, но на протяжении трех месяцев может сохраняться нехватка овощей, сообщает Sunday Times.

Стороны не могут договориться по квотам на вылов рыбы и условиям конкуренции для британских и европейских компаний. Британия пригрозила задерживать рыбаков ЕС при отсутствии сделки по Brexit. ЕС требует, чтобы в Великобритании действовали те же экологические, трудовые и социальные стандарты, что и в Евросоюзе.