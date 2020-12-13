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  13 декабря 2020
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В Германии введут жесткий карантин, - СМИ

CentralAsia (CA) -  Федеральные и региональные власти Германии договорились о введении в стране жесткого карантина - самое позднее с 16 декабря. Об этом сообщило интернет-издание Business Insider со ссылкой на результаты переговоров руководителей канцелярий главы правительства ФРГ и премьер-министров земель.

По данным портала, офис Ангелы Меркель настаивает на том, чтобы новый локдаун был введен уже во вторник, 15 декабря. Окончательное решение об этом будет принято в воскресенье во время видеоконференции канцлера с премьер-министрами федеральных земель.

Как планируется, в частных домах и квартирах будет разрешено встречаться представителям максимум двух домохозяйств, причем максимум пяти людям. К детям младше 14 лет это правило не относится. В период с 24 по 26 декабря власти хотят разрешить встречаться максимум 10 людям, но речь должна идти лишь о родственниках.

Как пишет Business Insider, достигнута принципиальная договоренность о том, что до 10 января обучение в школах будет организовано по возможности только онлайн. Что касается работы детсадов, то офис Меркель хочет их закрытия как минимум до 10 января, земельные власти же настаивают на том, чтобы они оставались открытыми.

В ФРГ сейчас действует так называемый мягкий локдаун - по сравнению с первым карантином, который был весной, открыты детские сады и школы, торговые центры и непродовольственные магазины.

По последним данным, в Германии за последние сутки выявили более 20 тысяч случаев коронавируса.

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