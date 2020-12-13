В Мексике нашли новые части "ацтекской башни черепов" (видео)

CentralAsia (CA) - Археологи нашли новые кости на месте так называемой башни черепов в центре Мехико. Как сообщает "Би-би-си", со ссылкой на Национальный институт антропологии и истории Мексики, было обнаружено еще 119 черепов.

Башню обнаружили в 2015 году при реставрации. Ранее сообщалось о 676 найденных черепах. Предположительно, она была частью ацтекского "цомпантли" - военного монумента, на котором выставляли черепа для устрашения противников. Историки считают, что строение посвящено ацтекскому богу Солнца, войны и человеческих жертвоприношений (Уицилопочтли).

Данная башня, по оценкам археологов, была построена между 1486 и 1502 гг. Когда ее впервые обнаружили, историки заметили, что помимо мужских останков было найдено множество черепов, принадлежавших женщинам и детям. Это дало повод предположить, что ацтеки практиковали жертвоприношения.

Ацтеки жили на большой части Мексики с XIV по XVI век. Конец империи пришел с прибытием конкистадоров Эрнана Кортеса, под чьим руководством испанцы захватили столицу ацтеков Теночтитлан.

Сооружения из человеческих черепов упоминались в отчетах конкистадора Андреса де Тапии, который был приближенным Кортеса.