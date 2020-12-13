В школах Узбекистана запретили справлять Новый год и наряжать ёлку

- Узбекистан, общество
- 17:47, 13 декабря 2020
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CentralAsia (UZ) - В этом году в Узбекистане в целях защиты здоровья учащихся во время пандемии коронавируса принято решение запретить проведение мероприятий, связанных с празднованием Нового года во всех школах.
Министерство народного образования республики отправило руководителям всех управлений народного образования предупреждение о запрете на проведение новогодних утренников и ёлок.
Кроме того, запрещается собирать с родителей деньги для проведения различных мероприятий, украшать школьные классы и коридоры электрическими лампочками и искусственными ёлками.