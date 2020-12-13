В Андижане люди перекрыли дорогу из-за проблем с газом и электричеством (видео)

В Андижане люди перекрыли дорогу из-за проблем с газом и электричеством

CentralAsia (UZ) - Жители Андижана перекрыли дорогу из-за проблем с газом и электричеством

Жители махалли в Андижане перекрыли дорогу с требованием решить проблемы с электричеством и газом. В компании «Худудгаз Андижан» сообщили, что из-за аварии на компрессорной станции «Янгиер» упало давление в магистральных газопроводах, сообщает Газета.уз.



В социальных сетях распространились видео, на которых видно, как жители махалли «Хамдустлик» Андижана перекрыли дорогу на пересечении главных улиц Узбекистан и Бобур с требованием решить вопрос с подачей электричества и газа.

Как сообщили в компании «Худудгаз Андижан», инцидент произошёл 10 декабря примерно в 19:20. На встречу с жителями пришли заместитель хокима Андижанской области по вопросам промышленного развития, капитального строительства, связи и ЖКХ Иброжон Холматов, хоким Андижана Бахромжон Хайдаров, руководители секторов, работники «Худудгаз Андижан» и выслушали их претензии.

Вопросы, связанные с газоснабжением, изучили работники «Худудгаз Андижан» и «Андижоншахаргаз».

«Следует отметить, что в эти дни наблюдается резкое снижение давления при поставке природного газа в населённые пункты Андижанской области. Согласно факсограмме, предоставленной „Узтрансгазом“, из-за аварии на компрессорной станции „Янгиер“ наблюдалось падение давления в магистральных газопроводах, по которым газ идёт в Ферганскую долину. Соответственно, были перебои с подачей газа в Андижанской области, в частности, и на территории махалли „Хамдустлик“ Андижана», — говорится в сообщении.

Кроме того, в результате снижения давления в газовой сети «Андижан-1» газораспределительного пункта «Кумакай» с 17−20 кг/см² до 3 кг/см² возникли проблемы с газоснабжением у более чем 1500 домохозяйств. Подача газа в населённые пункты восстановлена.

Как сообщили «Газете.uz» в «Региональных электрических сетях», проблемы с электричеством возникают из-за введенного лимита на потребление энергии. Отмечается, что в настоящее время подача электричества возобновлена.

Ранее сообщалось, что жители Бухарского и Каракульского районов блокировали перекрывали автодороги из-за отсутствия газа.