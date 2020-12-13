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  13 декабря 2020
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В Казахстане ученые разработали симулятор для моделирования распространения коронавируса

CentralAsia (KZ) -  Ученые Назарбаев Университета разработали симулятор, который показывает эффективность массового тестирования населения и отслеживания контактов зараженных при борьбе с распространением коронавируса, передает Tengrinews.kz. В основе симулятора Назарбаев Университета - частицы, которые имитируют передвижение и заражение людей.

Разработкой симулятора занялись ученые Института умных систем и искусственного интеллекта Назарбаев Университета. По их данным, массовое тестирование населения и отслеживание контактов инфицированных людей с помощью мобильного приложения могут быть эффективны в подавлении распространения эпидемии без применения строгих ограничительных мер.

В симуляторе люди представлены в виде мелких частиц, движущихся по 2D-карте, где каждая частица имеет такие свойства:

  • местонахождение;
  • скорость и направление движения;
  • эпидемический статус - восприимчивый, зараженный и выздоровевший;
  • количество времени, в течение которого человек находится в текущем эпидемическом состоянии;
  • наличие специального мобильного приложения, которое уведомляет при контакте с инфицированным человеком;
  • результаты ПЦР-теста на COVID-19.

В симуляторе ученых Назарбаев Университета все частицы изначально находятся в восприимчивом состоянии, и некоторые из них случайным образом выбираются как зараженные. Восприимчивые частицы заражаются при приближении к инфицированной частице на определенное расстояние. Состояние некоторых зараженных частиц может ухудшиться и перейти в тяжелое. Позже частицы в тяжелом состоянии могут погибнуть в зависимости от уровня смертности от коронавируса. Оставшиеся частицы выздоравливают после определенного периода и вырабатывают иммунитет.

Симулятор имеет модули рандомного тестирования населения и отслеживания контактов. Эти модули симулируют распространение эпидемии при применении разных масштабов тестирования на COVID-19 и нахождения контактов тех, у кого тест дал положительный результат.

Чтобы моделировать эпидемию в определенном регионе, нужна последовательная ежедневная статистика рассматриваемого региона. Эти данные должны обновляться ежедневно с начала эпидемии и предоставляться в открытом доступе. Результаты моделирования зависят от точности этих данных. В своем исследовании ученые использовали данные провинции Лекко в Италии. Они смоделировали разные сценарии распространения эпидемии и выявили, что массовое тестирование и отслеживание контактов инфицированных людей помогло бы значительно сократить уровень заболеваемости и сократить смертность на 72 процента.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
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