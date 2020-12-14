Как Монголия вышла из «серого списка» ФАТФ в рекордно короткие сроки?

CentralAsia (MNG) - Монголия работала с партнерами по развитию и странами-донорами над разработкой плана, который активно проводил политику по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Ежегодно во всем мире коррупция теряет около 2,6 триллиона долларов. Такое мошенническое поведение подрывает верховенство закона, препятствует экономическому развитию и отвлекает скудные ресурсы из школ, больниц и других основных служб.

Развивающиеся страны Азии находятся на передовой в борьбе с этим общественным бедствием. Одна из стратегий, которую эти страны используют для борьбы с коррупцией, заключается в том, чтобы присоединиться к международным соглашениям и принять стандарты, которые помогают сдерживать денежные потоки, которые поступают в такую деятельность, как уклонение от уплаты налогов, торговля людьми и другие преступления.

Важным аспектом этой работы является политика по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма или ПОД / ФТ.

Страны, игнорирующие эти две инициативы, сталкиваются с серьезными внутренними и внешними последствиями, такими как более высокие затраты на ведение бизнеса и банковские операции, а также снижение рисков, когда организации выходят из определенных отношений, поскольку они не могут управлять потенциальными рисками ПОД / ФТ.

Несмотря на проблемы, развивающиеся страны могут добиться значительного прогресса в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Монголия является примером того, что работает.

В октябре 2019 года страна была помещена в «серый список» Целевой группой по финансовым мероприятиям, глобальной группой по надзору за отмыванием денег и финансированием терроризма. Нахождение в этом списке означает, что в режимах страны есть стратегические недостатки по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения, которые необходимо устранить.

В течение 12 месяцев Монголия была исключена из списка. Это было необычайно быстро для развивающейся страны, чтобы предпринять реформы и принять меры, необходимые для выхода из серого списка, особенно в условиях пандемии.

Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма чрезвычайно сложна и требует международного опыта в широком спектре деятельности государственного и частного секторов. Работа с партнерами по развитию, имеющими опыт в этой области, является ключом к информированному ответу. Монголия обратилась к своей сети экспертов, чтобы разработать эффективную стратегию.

Монголия работала с партнерами по развитию и странами-донорами над разработкой плана, который соответствовал ее плану действий в рамках Группы обзора международного сотрудничества, инициативы Целевой группы финансовых мер борьбы с отмыванием денег, которая работает со странами, подверженными высокому риску стать жертвой отмывания денег и финансирования терроризма. Это одни из лучших мировых экспертов в этой области.

Они также собрали вместе профессионалов частного сектора из различных секторов, таких как агенты по недвижимости, бухгалтеры, торговцы драгоценными камнями и металлами, юристы и нотариусы, чтобы сотрудничать в обучении и соблюдать новые требования к отчетности.

Лидеры Монголии подчеркнули важность сотрудничества, политической воли и готовности адаптироваться и изучать новые процедуры. Такое лидерство позволило правительственным учреждениям Монголии сконцентрироваться на изменениях, необходимых для достижения максимальных результатов в кратчайшие сроки за счет эффективного использования ресурсов.

С четкими, заранее определенными целями по экономии времени и ресурсов, а также с Министерством финансов, взявшим на себя ответственность и ответственность за реагирование, они смогли заставить несколько агентств быстро двигаться в одном направлении.

Некоторые развивающиеся страны совершают ошибку, ожидая, пока международное сообщество не заставит их бороться с отмыванием денег. Монголия не пошла по этому пути. Когда появились признаки того, что он будет занесен в серый список, руководство страны немедленно предприняло действия, чтобы начать изучение и решение проблемы.

К тому времени, когда Монголия была помещена в серый список, центральный банк страны и комиссия финансового регулирования уже занимались устранением недостатков в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Из-за этой упреждающей работы вместо ожидаемых 20 или около того вопросов, которые должны были быть указаны Группой по обзору международного сотрудничества, Монголии пришлось рассмотреть только шесть ключевых вопросов.

Опыт Монголии дает важные уроки другим странам, сталкивающимся с аналогичными проблемами с отмыванием денег и финансированием терроризма. Во-первых, участие в международных соглашениях и пактах важно, но устойчивые изменения могут произойти только тогда, когда реформы принесут пользу гражданам страны.

Усилия по борьбе с отмыванием денег не следует рассматривать как произвольные новые бюрократические процедуры, навязываемые извне. Эти изменения уменьшают коррупцию, повышают прозрачность в добывающих отраслях, таких как горнодобывающая промышленность, укрепляют верховенство закона, улучшают работу правительства и улучшают жизнь населения множеством других способов.

Важно сообщить об этих преимуществах общественности, потому что люди с большей вероятностью поддержат реформы, если они их поймут. Что касается необходимого опыта, партнеры по развитию ясно дали понять развивающимся странам: вы можете положиться на нас. Мы будем прикрывать вас.

авторы: Деклан Маги и Карло Антонио Гарсия. источник: blogs.adb.org

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