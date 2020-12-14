[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Правительство Монголии одобрило обнуление всех семейных расходов граждан страны до июля

CentralAsia (MNG) -  Сегодня на внеочередном заседании Кабмина, Правительство Монголии одобрило обнуление всех семейных расходов граждан страны в зимний период, в период объявленного режима повышенной готовности.

  • Все домохозяйства в Монголии будут иметь нулевые счета за электроэнергию с 1 декабря по 1 июля 2021 года.
  • С 1 декабря по 1 июля 2021 года у домохозяйств площадью до 100 квадратных метров будут нулевые счета за отопление, воду и вывоз мусора.

Будет охвачено 123 800 предприятий и более 900 000 домашних хозяйств, а госкомпания Эрдэнэт будет отвечать за финансовый источник нулевых выплат.

В ответ жители страны призывают друг друга экономить электроэнергию, воду и отопление.

В столице же был объявлен карантин, в остальной части Монголии, за исключением нескольких аймаках, ситуация была нормальная, и где проживает половина населения страны.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В Андижане люди перекрыли дорогу из-за проблем с газом и электричеством (видео)
  • В Британии власти посоветовали магазинам запастись едой и лекарствами
  • МИД Казахстана вручил России ноту из-за слов депутата Госдумы о «подаренных» территориях


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com