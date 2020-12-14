Правительство Монголии одобрило обнуление всех семейных расходов граждан страны до июля

CentralAsia (MNG) - Сегодня на внеочередном заседании Кабмина, Правительство Монголии одобрило обнуление всех семейных расходов граждан страны в зимний период, в период объявленного режима повышенной готовности.

Все домохозяйства в Монголии будут иметь нулевые счета за электроэнергию с 1 декабря по 1 июля 2021 года.

С 1 декабря по 1 июля 2021 года у домохозяйств площадью до 100 квадратных метров будут нулевые счета за отопление, воду и вывоз мусора.

Будет охвачено 123 800 предприятий и более 900 000 домашних хозяйств, а госкомпания Эрдэнэт будет отвечать за финансовый источник нулевых выплат.

В ответ жители страны призывают друг друга экономить электроэнергию, воду и отопление.

В столице же был объявлен карантин, в остальной части Монголии, за исключением нескольких аймаках, ситуация была нормальная, и где проживает половина населения страны.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения