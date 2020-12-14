Это рецепт традиционных монгольских буузов от The Hu, которые нужны вам в жизни. Видео

CentralAsia (MNG) - Если вам нужны приготовленные на пару монгольские пельмени или буузы, то воины фолк-метала The Hu вас приготовят.

Кто бы мог подумать, что мир встретит монгольскую фолк-металлическую группу, поющую песни о Чингисхане на их родном языке? Но именно это и случилось с The Hu.

Как и у любой другой группы на планете, их быстрый рост был остановлен пандемией Covid. В какой-то момент группа была вынуждена самоизолироваться в Австралии после того, как не смогла вернуться в Монголию.

Вместо того, чтобы пнуть по пяткам, они начали свое собственное кулинарное шоу на YouTube, HU’s In The Kitchen, в ходе которого они, помимо прочего, готовили традиционные монгольские пельмени на пару, известные как бууз.

Мы связались с группой, чтобы узнать, как 2020 относился к ним, и, что более важно, получить этот аппетитный рецепт бууза, -передает loudersound.com. Louder является домом для журналов Classic Rock, Metal Hammer и Prog, и с общим охватом более четырех миллионов подписчиков в социальных сетях, они являются самым влиятельным рок-сайтом в мире.

-Как вы оказались в изоляции в Австралии?

Галаа (ведущий вокалист): «В начале февраля мы начали наше мировое турне, в которое вошли Малайзия, Индонезия, Австралия, Новая Зеландия, Чили, Аргентина, Бразилиа и Северная Америка. К тому времени, когда мы достигли Австралии, пандемия COVID-19 усилилась, и многие страны начали ограничивать мероприятия. Наше последнее выступление было в Брисбене, после чего многие из оставшихся концертов были перенесены или отменены в следующих странах. С этим изменением у нас не было выбора, кроме как отменить тур и вернуться в свои дома. К сожалению, в то время границы Монголии были закрыты [для предотвращения распространения COVID-19], поэтому мы остались в Сиднее, Австралия, пока не смогли вернуться домой».

-Каково было жить вместе и как вы проводили время?

«Во время тура мы обычно так заняты, постоянно переезжая из одного города в другой, поэтому всем нам было приятно расслабиться в это время. Мы работали над музыкой для грядущего альбома, играли в такие игры, как карты, а также вместе готовили, что вы можете проверить на нашем канале YouTube под названием HU’s In The Kitchen».

-Когда и почему вы начали кулинарную серию?

«Во время нашего последнего тура по Северной Америке наш менеджер Тугаа снял нашего тур-менеджера Дэна, когда он готовил для нас в зеленой комнате в Детройте, где была кухня. Тугаа назвал его «HU’s in the kitchen?» И загрузил на наш канал YouTube. Мы получили отличную реакцию от фанатов, поэтому решили продолжить».

-Почему в своем последнем видео из Австралии вы выбрали Бууз и салат «Нийслэл»?

«Бууз — широко известное блюдо в Монголии, и салат «Нийслэл» — идеальная пара для него. Оба блюда очень распространены на монгольских праздниках, и вы, вероятно, найдете оба на столе любой монгольской вечеринки. Во время нашего последнего видео мы праздновали день рождения [гастролирующего гитариста] Жамбы, поэтому Бууз и салат Нийслэл были обязательными!»

-Насколько сложно было достать ингредиенты?

«Основные ингредиенты для приготовления Бууза довольно простые — мука и мясо, поэтому мы смогли легко их найти. Салат Нийслэл также имеет простые ингредиенты, в основе которых лежит картофель, поэтому его было легко купить в местном продуктовом магазине в Австралии».

-Кто лучший повар в The Hu и почему?

«Лучший повар — безоговорочно Энхууш [Моринхуурист, горловое пение]. Это не займет много времени в любом из наших HU’s In The Kitchen? видео, чтобы увидеть, что Энхууш - шеф-повар, возглавляющий остальную часть группы».

-Вы писали новую музыку в условиях изоляции… как она звучит и когда мы ее услышим?

«Наша новая музыка звучит как Hunnu Rock! Во время изоляции мы также записали новые песни для видеоигры «Звездные войны», которую все скоро должны услышать».

Рецепт бууза по The Hu

Ингредиенты:

- 300 г говяжьего фарша или нарезанного кубиками

- 150 г простой муки

- Приправы к мясу. Можно использовать любые приправы в любом количестве, которое вам нравится:

- Лук

- Чеснок

- Соль (растворите соль в небольшом количестве воды, чтобы говядина получилась очень сочной!)

- Черный перец.

Метод:

Сделайте тесто из муки и воды. Убедитесь, что тесто не слишком твердое и не слишком жидкое.

Дать тесту постоять 15 минут.

Нарежьте тесто на маленькие кусочки — размер зависит от того, насколько большим или маленьким вы хотите бууз. Мы предпочитаем их побольше!

Раскатайте каждый кусок теста до тонкой круглой формы.

Приправьте мясо и добавьте его в тесто (вы можете посмотреть технику Жамбы в нашем видео на YouTube!).

Готовьте на пару 15-20 минут и убедитесь, что мясо прожарилось.

Наслаждайтесь Буузом!





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