Впервые в Монголии успешно прооперировали установку комплекса кардиостимулятора

CentralAsia (MNG) - Интракардиальная хирургия как новый метод лечения сердечной ресинхронизации — установку кардиостимулятора успешно осуществили врачи во главе с доктором патологии кардиологического отделения Национального центра сердечно-сосудистых заболеваний Х. Мөнгөн-Өлзий, объединенной командой медсестер, инженеров и техников этого центра.





Кардиостимулятор — это небольшое электронное устройство, которое помогает регулировать медленное сердцебиение. Кардиостимулятор обычно имплантируется в грудную клетку, чуть ниже ключицы. Ваш врач может порекомендовать это устройство, чтобы ваше сердцебиение не замедлилось до опасно низкого уровня.

Традиционная кардиология уступает место кардиохирургии, когда заболевания сердца и сосудов становятся резистентными к медикаментозной терапии. Это сравнительно молодое направление в медицинской практике, стремительно развивающееся в последнее двадцатилетие. Настоящую революцию совершили эндоваскулярные методики, позволяющие использовать малоинвазивные способы коррекции заболеваний сердечно-сосудистой системы. При этом операция проводится тонкими зондами через бедренную, локтевую или подключичную вену/артерию под рентгеновским контролем.





Этот метод используется во всем мире и считается наиболее эффективным способом добиться плавного сокращения сердца. Внедрение этого передового метода, который выполняется в небольшом количестве международных кардиологических центров в Монголии, указывает на то, что сердечные аритмии в Национальном кардиологическом центре страны достигли международного уровня.

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