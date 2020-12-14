[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Впервые в Монголии успешно прооперировали установку комплекса кардиостимулятора

CentralAsia (MNG) -  Интракардиальная хирургия как новый метод лечения сердечной ресинхронизации — установку кардиостимулятора успешно осуществили врачи во главе с доктором патологии кардиологического отделения Национального центра сердечно-сосудистых заболеваний Х. Мөнгөн-Өлзий, объединенной командой медсестер, инженеров и техников этого центра.


1

Кардиостимулятор — это небольшое электронное устройство, которое помогает регулировать медленное сердцебиение. Кардиостимулятор обычно имплантируется в грудную клетку, чуть ниже ключицы. Ваш врач может порекомендовать это устройство, чтобы ваше сердцебиение не замедлилось до опасно низкого уровня.

Традиционная кардиология уступает место кардиохирургии, когда заболевания сердца и сосудов становятся резистентными к медикаментозной терапии. Это сравнительно молодое направление в медицинской практике, стремительно развивающееся в последнее двадцатилетие. Настоящую революцию совершили эндоваскулярные методики, позволяющие использовать малоинвазивные способы коррекции заболеваний сердечно-сосудистой системы. При этом операция проводится тонкими зондами через бедренную, локтевую или подключичную вену/артерию под рентгеновским контролем.


2

Этот метод используется во всем мире и считается наиболее эффективным способом добиться плавного сокращения сердца. Внедрение этого передового метода, который выполняется в небольшом количестве международных кардиологических центров в Монголии, указывает на то, что сердечные аритмии в Национальном кардиологическом центре страны достигли международного уровня.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В Британии власти посоветовали магазинам запастись едой и лекарствами
  • Президент Туркменистана наградил медалями генсеков ООН
  • Как Монголия вышла из «серого списка» ФАТФ в рекордно короткие сроки?


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com