Девушка из Монголии сыграла в новом сериале Marvel «Loki»

CentralAsia (MNG) - Монгольская девушка Мөнхшур Болдбаатар снялась в сериале Marvel «Loki».

29 летняя актриса только что окончила Университет Лос-Анджелеса, США. Б.Мөнхшур имеет степень бакалавра делового администрирования и магистра управления проектами.

По сюжету сериала, однажды главный герой Локи оказался в монгольской пустыне Гоби и встречает там девушку, которую сыграла Мөнхшур.





«В некоторых частях фильма он отправляется в пустыню Гоби в Аравии и Монголии. Они говорят со мной на монгольском. Что касается моей героини, то она не знает английского и является монгольской женщиной. Дизайнеры изучали монгольские национальные костюмы, изучали образ монгольского народа Гоби. Они также работали профессиональным лингвистом и перевел некоторые части фильма на монгольский язык. В одной части фильма я спросила главного героя Локи: «Кто ты?». Монголы не называют «ты» первого встречного. И я сказала об этом и исправили они этот вопрос на «Вы кто?», - говорит Мөнхшур. Также девушка рассказала, что даже после окончания университета не могла вернуться домой из-за пандемии COVID-19.









Локи ( Loki) — вселенной Marvel, созданный на основе скандинавского бога Локи, сводный брат Тора. В разные периоды выступает как в роли суперзлодея (противостоит Тору и Мстителям), так и супергероя (участник команды Могучих Мстителей, личная серия комиксов «Локи: воин Асгарда»).

Впервые персонаж Локи появился в комиксе «Venus #6» (август, 1949 год), где он был неточно представлен как олимпийский бог, сосланный в Тартар. Первое его официальное появление состоялось в комиксе «Journey into Mystery #85» (октябрь 1962), где он был повторно введён братьями Стэном Ли и Ларри Либером и переделан Джеком Кирби. Также Локи появлялся в различных номерах комиксов «Journey into Mystery», «Тор», «Мстители» и нескольких других сериях.

В итоге издательство Марвел нашло персонажа достаточно популярным, чтобы позволить Роберту Роди продолжить создание мини-серии Loki #1-4 (июль 2004 — октябрь 2004), которая предоставляет возможность иначе взглянуть на героя.







Коронавирус в Монголии

Карта распространения