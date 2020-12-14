Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты от посла Монголии

CentralAsia (MNG) - Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты от послов Монголии, Узбекистана, Норвегии, Египта, Австралии, Таджикистана, Пакистана, Йемена, Филиппин, Иордании и Таиланда.

«Сегодня здесь присутствуют послы четырех континентов, и это еще одно свидетельство того, что Украина стремится развивать сотрудничество со всеми странами мира», - сказал президент, поздравив дипломатов с началом миссии в Украину.

Владимир Зеленский выразил надежду на активизацию сотрудничества с этими государствами на всех уровнях на благо граждан.

«Находясь на пути масштабных реформ, Украина искренне заинтересована в развитии диалога и партнерства с каждой из ваших прекрасных стран», - сказал он и выразил уверенность, что новоназначенные главы дипломатических миссий откроют новую страницу в конструктивных отношениях Украины с международными партнерами.









В ходе церемонии президент Украины принял верительные грамоты от Посла Монголии Дорж Бархаса, Посла Республики Узбекистан Алишера Курманова, Посла Королевства Норвегия Эрика Сведала, Посла Арабской Республики Египет Аймана Ахмеда Мохтара Эльгаммала, Посла Австралии Брюс Эдвардс, Посол Республики Таджикистан Назризода Давлатали, Посол Исламской Республики Пакистан Ноэль Исраэль Хохар, Посол Йеменской Республики Мерват Фадл Моджали, Посол Республики Филиппины Лия М. Басинанг-Руис, Посол Иорданское Хашимитское Королевство Исмаил Ар-Рифай и посол Королевства Таиланд Четтафан Максамфан.

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