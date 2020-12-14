Белорусский МАЗ поставил партию автобусов в Монголию

CentralAsia (MNG) - Минский автомобильный завод поставил в Монголию для нужд Государственного управления по чрезвычайным ситуациям автобусы МАЗ 257030 и МАЗ 231060.

Автобусы изготовлены в северном исполнении и адаптированы для эксплуатации в самой холодной столице мира. «Климат Монголии — резко континентальный, температура в зимний период может достигать минус 49 градусов, поэтому северное исполнение автотехники, помогающее использовать ее при экстремально низких температурах, — один из основных критериев при поставках в эту страну», - рассказали в пресс-службе.

Это далеко не первая поставка техники МАЗ в Монголию. «Наше предприятие и Монголию связывают давние партнерские отношения. Автотехнику в этот регион поставляем ежегодно. К примеру, в 2015 году на улицы монгольских городов вышли новые автобусы МАЗ 215, а в нынешнем году Минский автомобильный завод совместно с ООО «Пожснаб» поставил в эту страну более 70 единиц специальной техники - пожарные автоцистерны различной емкости, автолестницы, автомобили пенного и воздушно-пенного тушения. В партию также вошли порошковые, комбинированные, штабные автомобили, мобильные пункты управления и даже мобильный госпиталь со станцией дезобработки», - пояснили на заводе МАЗ.

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