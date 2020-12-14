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  14 декабря 2020
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В Узбекистане запретили проводить корпоративные праздники на Новый год

CentralAsia (UZ) -  Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом опубликовала решение, согласно которому министерствам, ведомствам, предприятиям с государственной долей и другим организациям запрещено проводить корпоративные праздничные мероприятия.

Сэкономленные за этот счёт средства рекомендовано направить на поддержку сфер образования, здравоохранения, домам милосердия и в другие социальные сферы.

Отмечается, что указанное ограничение не распространяется на проведение праздничных мероприятий в ресторанах, кафе и других заведениях общественного питания численностью не более 30 человек при строгом соблюдении санитарно-гигиенических и карантинных требований. Запрещено проведение в закрытых помещениях в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных школах и вузах праздничных мероприятий и вечеров с участием воспитанников, учащихся и студентов.

Жителям страны рекомендовано встретить 2021 год в кругу семьи, говорится в заявлении.

«Президентская ёлка» в этом году будет организована только для воспитанников домов милосердия и детских городков. При принятии этого решения учитывалось, что воспитанники проживают в одном учреждении.

В городах и центрах областей и районов будут установлены новогодние ёлки под открытым небом.

Ответственным органам поручено усилить контроль за неукоснительным соблюдением карантинных ограничений в ресторанах, кафе, кафетериях и других заведениях общественного питания (социальная дистанция при размещении клиентов, использование медицинских масок, проведение свадеб и семейных церемоний не более 30 человек, а также дезинфекция).

С учетом рекомендаций ВОЗ и положительного опыта зарубежных стран в борьбе с коронавирусной инфекцией, планируется усилить популяризацию использования масок в общественных местах.

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