Узбекистан запустит три спецпоезда для вывоза соотечественников из Москвы

CentralAsia (UZ) - В декабре Узбекистан запустит три специальных поезда для вывоза соотечественников из России, сообщила пресс-служба Министерства транспорта.

В частности, 14, 21 и 28 декабря поезда будут курсировать по маршруту Москва – Ташкент. Они отправятся с Казанского вокзала в 22:28 часов.

Отмечается, что билеты будут реализовываться только в одну сторону: из Москвы в Ташкент. Для удобства пассажиров открыта продажа электронных билетов.