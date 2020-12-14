Узбекистан запустит три спецпоезда для вывоза соотечественников из Москвы

- Узбекистан, общество
- 9:02, 14 декабря 2020
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CentralAsia (UZ) - В декабре Узбекистан запустит три специальных поезда для вывоза соотечественников из России, сообщила пресс-служба Министерства транспорта.
В частности, 14, 21 и 28 декабря поезда будут курсировать по маршруту Москва – Ташкент. Они отправятся с Казанского вокзала в 22:28 часов.
Отмечается, что билеты будут реализовываться только в одну сторону: из Москвы в Ташкент. Для удобства пассажиров открыта продажа электронных билетов.