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  14 декабря 2020
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Узбекистан запустит три спецпоезда для вывоза соотечественников из Москвы

CentralAsia (UZ) -  В декабре Узбекистан запустит три специальных поезда для вывоза соотечественников из России, сообщила пресс-служба Министерства транспорта.

В частности, 14, 21 и 28 декабря поезда будут курсировать по маршруту Москва – Ташкент. Они отправятся с Казанского вокзала в 22:28 часов.

Отмечается, что билеты будут реализовываться только в одну сторону: из Москвы в Ташкент. Для удобства пассажиров открыта продажа электронных билетов.

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