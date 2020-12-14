В аймаке Сэлэнгэ Монголии коронавирус выявлен еще у 5 человек

CentralAsia (MNG) - За прошедшие сутки в Монголии проведено 8574 ПЦР теста на коронавирус и выявлено пять новых случаев заражения в аймаке Сэлэнгэ. Об этом сегодня, 14 декабря, на пресс-конференции сообщила начальник отдела надзора и исследований Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний А. Амбасэлмаа.

Сэлэнгэ аймак находится на самом севере Монголии. Его северная граница является также государственной границей Монголии и России.

В городе Улан-Батор, в аймаках Дархан-Уул, Орхон, Дорноговь, Говьсумбэр и Архангай за последние 24 часа не зарегистрировано новых случаев.

Согласно последним данным Минздрава, по состоянию на сегодняшний день общее число зараженных коронавирусом в Монголии составляет 912 человек, из них 384 пациента полностью выздоровели и 519 стационарно лечатся.

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