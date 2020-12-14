Президент Южной Кореи извинился перед гражданами за то, что не удается сдержать вторую волну коронавируса

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- 9:54, 14 декабря 2020
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- Обновлено: 9:56, 14 декабря 2020 Кыргызча
CentralAsia (CA) - В Южной Корее зарегистрировали за сутки 1030 случаев заражений коронавирусом COVID-19, это рекордно высокое число заражений за время пандемии, передают в воскресенье западные СМИ.
Накануне в стране также сообщили о рекордном приросте зараженных – 950 человек за сутки, однако к воскресенью число оказалось и того выше. В субботу президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал ситуацию очень тяжелой и принес извинения за то, что властям не удается сдержать вторую волну коронавируса.
Подавляющее большинство новых случаев заражения выявляют в районе Сеула, передает «Интерфакс». Ситуация складывается непросто, несмотря на жесткие ограничительные меры, действующие в стране. В частности, запрещены собрания более 50 человек, на спортивных мероприятиях нет зрителей. Кафе работают только на доставку заказов, а рестораны закрываются в 21:00.
Власти не исключают, что им придется еще сильнее ужесточить меры, в частности, закрыть школы и разрешить собрания только до 10 человек, а также позволить ходить на работу в офисы только самым важным сотрудникам, чья служба не может выполняться удаленно.
Всего с начала пандемии в Южной Корее зарегистрировали свыше 42,7 тысячи заражений, скончались 580 человек.