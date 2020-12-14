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  14 декабря 2020
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В Таджикистане число зараженных коронавирусом превысило 12,7 тысячи

CentralAsia (TJ) -  За минувшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 38 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

Также за 13 декабря 40 человек выписаны из медучреждений после выздоровления, за сутки в стране случаев смерти не зафиксировано.

Общее число инфицированных коронавирусом в Таджикистане достигло 12 704 человек, из них выздоровели 12 133 пациента, или 95,5% инфицированных, скончались 88 человек.

Коронавирус в Таджикистане
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