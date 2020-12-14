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  14 декабря 2020
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На утро 14 декабря в Казахстане коронавирус выявлен у 747 человек. Всего — 142 325

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 747 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 14 декабря сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 78;

- Костанайская область - 74;

- Павлодарская область - 73;

- город Алматы - 72;

- Акмолинская область - 71;

- Северо-Казахстанская область - 68;

- город Нур-Султан - 67;

- Атырауская область - 58;

- Алматинская область - 48;

- Западно-Казахстанская область - 41;

- Карагандинская область - 31;

- Жамбылская область - 28;

- Актюбинская область - 10;

- Мангистауская область - 10;

- Кызылординская область - 7;

- Туркестанская область - 7;

- город Шымкент - 4.

Таким образом, всего в стране с начала пандемии выявлено 142 325 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане
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