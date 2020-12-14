На утро 14 декабря в Казахстане коронавирус выявлен у 747 человек. Всего — 142 325

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 747 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 14 декабря сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Восточно-Казахстанская область - 78;
- Костанайская область - 74;
- Павлодарская область - 73;
- город Алматы - 72;
- Акмолинская область - 71;
- Северо-Казахстанская область - 68;
- город Нур-Султан - 67;
- Атырауская область - 58;
- Алматинская область - 48;
- Западно-Казахстанская область - 41;
- Карагандинская область - 31;
- Жамбылская область - 28;
- Актюбинская область - 10;
- Мангистауская область - 10;
- Кызылординская область - 7;
- Туркестанская область - 7;
- город Шымкент - 4.
Таким образом, всего в стране с начала пандемии выявлено 142 325 случаев коронавируса.