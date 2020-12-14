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  14 декабря 2020
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В 2021 году в Туркменистане пройдет международный форум ученых по борьбе с COVID-19

CentralAsia (TM) -  11 декабря президент Гурбангулы Бердымухамедов в столичном Дворце «Рухыет» провел расширенное заседание Кабинета Министров, посвященное вопросам внешней политики страны. На заседание были приглашены члены Государственного совета безопасности, хякимы велаятов и Ашхабада, аккредитованные в зарубежных государствах послы Туркменистана, сообщает госинформагентство ТДХ.

На заседании глава государства затронул тему пандемии коронавируса. По словам Бердымухамедова, Туркменистан инициировал проведение во второй половине 2021 года в Ашхабаде международного форума ученых-врачей для рассмотрения научных исследований и разработок по борьбе с COVID-19.

В этой связи Министерству иностранных дел, Министерству здравоохранения и медицинской промышленности и профильным отраслевым ведомствам поручено наладить контакты с зарубежными партнерами.

В Туркменистане официально больных коронавирусом не зарегистрировано.

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