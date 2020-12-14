В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели более 800 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 802 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся достигло 126 182 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Нур-Султан - 15 874;
- Алматы - 15 238;
- Восточно-Казахстанская область - 12 790;
- Атырауская область - 11 506;
- Карагандинская область - 10 836;
- Западно-Казахстанская область - 7591;
- Северо-Казахстанская область - 6814;
- Павлодарская область - 5989;
- Костанайская область - 5821;
- Алматинская область - 5534;
- Шымкент - 5272;
- Акмолинская область - 5063;
- Жамбылская область - 4321
- Актюбинская область - 3440;
- Туркестанская область - 3430;
- Мангистауская область - 3387;
- Кызылординская область - 3276.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения