[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели более 800 человек
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 802 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся достигло 126 182 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Нур-Султан - 15 874;

- Алматы - 15 238;

- Восточно-Казахстанская область - 12 790;

- Атырауская область - 11 506;

- Карагандинская область - 10 836;

- Западно-Казахстанская область - 7591;

- Северо-Казахстанская область - 6814;

- Павлодарская область - 5989;

- Костанайская область - 5821;

- Алматинская область - 5534;

- Шымкент - 5272;

- Акмолинская область - 5063;

- Жамбылская область - 4321

- Актюбинская область - 3440;

- Туркестанская область - 3430;

- Мангистауская область - 3387;

- Кызылординская область - 3276.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Впервые в Монголии успешно провели операцию по установке кардиостимулятора
  • В Британии власти посоветовали магазинам запастись едой и лекарствами
  • В Узбекистане запретили проводить корпоративные праздники на Новый год


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com