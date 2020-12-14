Сумма валютных сделок на бирже Туркменистана превысила $48,2 миллиона

CentralAsia (TM) - За неделю на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 126 сделок, сообщает издание "Ориент".



За иностранную валюту предприниматели из России, Объединённых Арабских Эмиратов, Турции, Афганистана, Панамы, Мальты, Узбекистана приобрели автобензин, смесовой парафиновый гач, авиационный и осветительный керосин, дизельное топливо, полипропилен, произведённые на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Представители деловых кругов из России и Афганистана закупили также полиэтилен и сжиженый газ (ГК “Туркменгаз”).

Помимо этого, за иностранную валюту были реализованы бесцветное листовое стекло, гладкоокрашенные и жаккардовые махровые изделия, хлопчатобумажные ткань и пряжа, засушенные корни и корневища солодки. Страны-покупатели: Российская Федерация, Китай, ОАЭ, Турция, Грузия, Азербайджан, Узбекистан, Кыргызстан. Общая сумма сделок превысила 48 миллионов 273 тысячи долларов США.

За манатные средства бизнесмены из России, Объединённых Арабских Эмиратов, Турции, Шотландии, Пакистана, Казахстана приобрели хлопчатобумажную пряжу. Общая сумма сделок составила более 16 миллионов 799 тысяч манатов.

На внутренний рынок отечественные предприниматели закупили полипропилен и ковры ручной выработки на общую сумму свыше 21 миллиона манатов.

Неделю назад сумма валютных сделок на бирже Туркменистана превысила 56 миллионов долларов США.