Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 75 094

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 13 декабря года количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 75 094 (+138).

По данным Минздоава, случаи новых заболеваний выявлены: 3 в Андижанской области, 7 человек в Кашкадарьинской области, 24 в Ташкентской области, 104 в Ташкенте.

Общее число выздоровевших пациентов составило 72 368 (+125), а показатель выздоровления 97%.

Из 2114 пациентов, находящихся на лечении в медицинских учреждениях, 176 находятся в тяжёлом состоянии, а 33 - в критическом.