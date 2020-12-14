[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 75 094

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 13 декабря года количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 75 094 (+138).

По данным Минздоава, случаи новых заболеваний выявлены: 3 в Андижанской области, 7 человек в Кашкадарьинской области, 24 в Ташкентской области, 104 в Ташкенте.

Общее число выздоровевших пациентов составило 72 368 (+125), а показатель выздоровления 97%.

Из 2114 пациентов, находящихся на лечении в медицинских учреждениях, 176 находятся в тяжёлом состоянии, а 33 - в критическом.

Новости по теме:

print
  • За сутки в России коронавирус выявлен у более 27 тыс. человек
  • В Мексике нашли новые части "ацтекской башни черепов" (видео)
  • В Монголии коронавирус обнаружен у медсестры Центрального военного госпиталя


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com