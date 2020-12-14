В рукописи о «великой пирамиде» Ньютона скрываются секретные расчеты о конце света, - Al Jazeera

CentralAsia (CA) - Спустя более 290 лет после смерти Исаак Ньютона, выдающегося физика, математика, автора закона всемирного тяготения, стало известно о документах, свидетельствующих об интересе Ньютона к алхимии (ветвь древней натурфилософии) и оккультным областям богословия.

Как сообщает Al Jazeera, сейчас американский аукционный дом Sotheby's готовится продать ранее не публиковавшуюся рукопись. Как стало известно, Ньютон вел заметки, пытаясь расшифровать коды, спрятанные в текстах Библии, и тем самым высчитать точную дату конца света. Рукопись посвящена египетским пирамидам, ведь, по мнению Ньютона, в ней содержится ключ к разгадке.

Отмечается, что данные записи представляют собой не что иное, как фрагменты бумаг, сохранившихся после пожара. Как известно, пожар вспыхнул из-за собаки математика по кличке Алмаз, опрокинувшей свечу на его письменном столе, где лежали записи. Аукцион завершился во вторник, 8 декабря, и цена оставшихся трех ветхих страниц остановилась на отметке 378 тысяч фунтов стерлингов (более $500 тыс.).

Британская газета The Observer опубликовала статью, где ссылается на Габриэля Хитона, специалиста по рукописям на аукционах Sotheby's: «Это прекрасные рукописи. Они представляют собой точку, связавшую Ньютона с великими пирамидами, которые очаровывали людей на протяжении тысяч лет. Данные записи также подводят нас к ряду сложных вопросов, занимавших ум Ньютона».

Ньютон изучал пирамиды в 1780-х годах, когда дистанцировался от Кембриджского университета вплоть до добровольного изгнания в Линкольншире, причиной чему послужила критика со стороны его соперника Роберта Гука из Королевского общества.

В тот период он пытался определить единицу измерения, примененную древними египтянами при строительстве пирамид. По его мнению, они использовали так называемый «королевский локоть» в качестве меры длины, позволившей им измерить окружность Земли.

Как полагал Ньютон, если он сможет вычислить значение королевского локтя, ему также удастся усовершенствовать свои собственные теории гравитации, а затем с большей точностью измерить окружность Земли. Кроме того, получение этих знаний могло помочь ему раскрыть инженерные секреты таких сооружений, как храм Соломона, и предсказать конец света. «Разумеется, это очень разные области. Однако они не были таковыми для Ньютона в 17 веке», - утверждает специалист по рукописям Габриэль Хитон.

Хотя репутация ученого зиждется на его математических и других научных открытиях, они носили второстепенный характер по сравнению с его главными изысканиями в области алхимии и богословии. Ньютон был поглощен алхимией и своими неортодоксальными религиозными убеждениями, отвергая доктрину о троице, но ничего о них не опубликовал. Он не опасался возможности влияния его веры на научную работу или наоборот, но это могло стоить ему всей карьеры, говорится в статье.



Книга Ньютона «Математические начала натуральной философии», опубликованная в 1687 году, закрепила за ним звание выдающегося ученого. Его теории исчисления, тяготения и законы механики легли в основу нашего нового понимания Вселенной.

Хитон описывает его как сложного человека, всегда готового к противостоянию. Другие считали его скрытным, хитрым и мстительным. Однако гений Ньютона не может подвергаться сомнению, что подтверждает сам Хитон: «Ньютон демонстрировал глубину и оригинальность во всем, что изучал, включая религию, алхимию, физику, математику и химию».

Sotheby's приобрел ряд его рукописей в 1936 году, купив их у почитателя Ньютона экономиста Джона Мейнарда Кейнса. Последний называл великого ученого последним из волшебников.