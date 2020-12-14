Спустя 51 год расшифровано послание самого таинственного маньяка XX века (видео, фото)

CentralAsia (CA) - Международная команда из математика и двух разработчиков ПО смогла расшифровать сообщение легендарного серийного убийцы Зодиака. Послание было отправлено в редакцию ежедневной газеты San Francisco Chronicle более полувека назад — в ноябре 1969 года, пишет научный портал Naked Science.

На разгадывание шифра у Дэйва Оранчака ушло более 16 лет — первые попытки понять послание он предпринял еще в 2006 году. Письмо серийного убийцы в газету San Francisco Chronicle называется Z-340, потому что оно состоит из 340 символов. Его получили в редакции примерно через две недели после выпуска телешоу Джима Данбара, который был полностью посвящен Зодиаку.

Эту передачу попросил провести аноним, представившийся Зодиаком. Он потребовал, чтобы кто-то из известных адвокатов появился на популярном утреннем ток-шоу. Во время трансляции он снова позвонил, назвался Сэмом и сказал, что болен, ему нужна помощь и он не хочет попасть в газовую камеру. Позднее выяснилось, что звонил душевнобольной из клиники, а к убийствам он отношения не имел. Данный факт сыграл ключевую роль в расшифровке письма. Оранчак предположил, что Z-340 является перестановочным шифром. Он раз за разом прогонял его текст через программу-дешифратор, когда однажды в поле вывода среди полной бессмыслицы несколько букв не сложились во фразу «Это не я был на телешоу». Кроме того, далее по тексту слово «рай» (paradise) было написано с характерной для Зодиака ошибкой — PARADICE.

Дальнейший процесс был делом техники. Дэйв проанализировал алгоритм данного конкретного преобразования, выдавшего осмысленную фразу. Оказалось, что эти буквы были расположены в блоках шифрованного текста определенным образом. После нескольких частично удачных попыток, команда энтузиастов нашла способ правильного прочтения послания. Вся сложность заключалась в том, что среди трех блоков было несколько слов, которые намеренно остались незашифрованными, а в одном месте шифра была допущена ошибка при кодировании. Текст послания можно примерно перевести следующим образом:

Надеюсь, вы здорово повеселились, пытаясь меня поймать. Это был не я на телешоу. Что возвращает нас к вопросу обо мне. Я не боюсь газовой камеры потому что это [смертная казнь] отправит меня в рай еще раньше. И потому что у меня сейчас есть достаточное количество рабов, которые будут работать на меня. А у остальных не будет ничего, когда они попадут в рай. Поэтому они бояться смерти. А я нет — я знаю, что моя новая жизнь будет легкой в раю. Смерть.





Подробности о разгадывании шифра Дэйв описал в специальном видео. Оранчак — 46-летний разработчик и дизайнер программного обеспечения из Вирджинии, США. В какой-то момент ему стал помогать Сэм Блэйк, специалист по прикладной математике из Австралии. Третий член взломавшей шифр команды — бельгиец Ярл Ван Айк. В настоящий момент он работает менеджером склада, но его хобби — программирование. В частности, именно он создал программу-дешифратор, с помощью которой Дэйв Оранчак и анализировал послание Z-340.

Результаты своей работы они незамедлительно отправили в отделение Федерального Бюро Расследований США (ФБР) в городе Сан-Франциско. После тщательной проверки ведомство подтвердило корректность расшифровки. В своем видео Дэйв отмечает, что сотрудники Бюро оказывали ему ценную помощь на протяжении последних лет. Поэтому разгадку письма полувековой давности можно смело назвать плодом тесного сотрудничества профессионалов и энтузиастов со всего света.

Один из самых загадочных непойманных преступников прошлого столетия — именующий себя Зодиаком убийца. Он прославился жестокостью, цинизмом, а также активным общением с прессой, адвокатами, полицейскими и публичными личностями. Среди прочего, маньяк не раз требовал публиковать свои послания под угрозой массовых убийств. Кроме того, после вышеописанного письма Зодиак начал вести счет — в последней известной записке было отмечено «я — 37, полиция — 0» (ME = 37 SFPD = 0). Из чего часто делается вывод, что общее количество жертв Зодиака составляет 37 человек, хотя официально подтверждены лишь семь, двое из которых выжили.

Среди своих писем Зодиак несколько раз отправлял и шифровки. Он обещал, что разгадав их, полиция сможет легко поймать его. Первый шифр состоял из трех частей, разосланных в разные местные газеты. Школьный учитель из Калифорнии со свой женой разгадали его менее, чем за неделю. Вторая шифровка была гораздо сложнее — Z-340 «раскололи» через целый 51 год. Существует и третья: всего одна строчка из 13 символов в письме 1970 года после фразы «меня зовут_». Ее пока никому не удалось разгадать.